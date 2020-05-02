Adada ölüme terk edilen göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı!

İzmir’in Çeşme ilçesinden, Yunanistan’ın Sakız adasına geçmeye çalışan düzensiz göçmenler, dün sabah 07.00 sıralarında Yunan Sahil Güvenlik ekiplerine yakalandı.

Lastik botlarının motorunu alan Yunan Sahil Güvenlik ekipleri, botu Türk karasularına itti.

Motorsuz lastik botta bir süre sürüklenen göçmenler, güçlükle Boğaz Adası’na çıkmayı başardı.

TÜRK SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ KURTARDI

Devriye gezen Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin göçmenleri tespiti üzerine 3 Sahil Güvenlik Botu ve 1 Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi, Boğaz Adası’na hareket etti.

Ekipler, 10 Somali ve 4 Suriye uyruklu olmak üzere, 6’sı erkek, 5’i kadın, 3’ü çocuk toplam 14 düzensiz göçmeni Sahil Güvenlik botuna alarak kurtardı.

Çeşme limanına getirilen göçmenler sağlık kontrolünden geçirildi.