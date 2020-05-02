Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Adada ölüme terk edilen göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı!

Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin motorunu aldıkları bottaki düzensiz göçmenler ölüme terk edildi. Boğaz Adasına sığınan 14 düzensiz göçmeni Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

Latif SANSÜR
23:00 -
Haberler Gündem

İzmir’in Çeşme ilçesinden, Yunanistan’ın Sakız adasına geçmeye çalışan düzensiz göçmenler, dün sabah 07.00 sıralarında Yunan Sahil Güvenlik ekiplerine yakalandı.

Lastik botlarının motorunu alan Yunan Sahil Güvenlik ekipleri, botu Türk karasularına itti.

Motorsuz lastik botta bir süre sürüklenen göçmenler, güçlükle Boğaz Adası’na çıkmayı başardı.

TÜRK SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ KURTARDI

Devriye gezen Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin göçmenleri tespiti üzerine 3 Sahil Güvenlik Botu ve 1 Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi, Boğaz Adası’na hareket etti.
Ekipler, 10 Somali ve 4 Suriye uyruklu olmak üzere, 6’sı erkek, 5’i kadın, 3’ü çocuk toplam 14 düzensiz göçmeni Sahil Güvenlik botuna alarak kurtardı.

Çeşme limanına getirilen göçmenler sağlık kontrolünden geçirildi.

İLGİLİ HABERTürk Sahil Güvenlik ekipleri Yunan botunu kovaladı!Türk Sahil Güvenlik ekipleri Yunan botunu kovaladı!
Çeşme Çocuk Emniyet izmir Kadın Sağlık Somali Suriye taciz Yunanistan
Son güncelleme: 23:04 02.05.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more