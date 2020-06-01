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Adalara giriş-çıkış kısıtlaması sona erdi, vatandaşlar erkenden yola çıktı

Adalara giriş ve çıkışlar corona virüsü tedbirleri kapsamında 26 Nisan ve 31 Mayıs tarihleri arasında, belirli istisnalar dışında durdurulmuştu. Bugün itibarıyla kısıtlama sona erdi. Vatandaşların, sabahın erken saatlerinde Kadıköy İskelesi'ne geldiği görüldü. 

09:29 -
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Adalara giriş-çıkış kısıtlaması sona erdi, vatandaşlar erkenden yola çıktı

Corona virüsü tedbirleri kapsamında 26 Nisan – 31 Mayıs günleri arasında belirlenen istisnalar dışında giriş ve çıkışların durdurulduğu adalara kısıtlama kalktı. Kararla birlikte bir aydır adalara gitmeyi bekleyen vatandaşların sabahın erken saatlerinden itibaren, Kadıköy İskelesi’ne gelerek adalara geçtiği görüldü.

(FOTO: DHA)

“BUGÜNE KISMET”

Bir ay aradan sonra Büyükada’daki evine gitmek için iskeleye gelen Vedat Sarı, “Büyükada’ya gidiyorum, evim var orada. Bir aydır gidemiyordum. Bugün gitmeye başlayacağız inşallah. Maalesef 1 ay gidemedik ama bugüne kısmetmiş. İnşallah yine bir kısıtlama olmazsa devamlı gitmeyi düşünüyorum. Ben hafta sonlarını orada geçiriyorum” şeklinde konuştu.

(FOTO: DHA)

ERKENDEN ÇIKMIŞ

Kısıtlama kalkınca adalara geçmek için erkenden yola çıktığını söyleyen Mahmut Kaya ise, “Adayı özledik. Sürekli gidip geliyorduk. Bu kısıtlamalardan dolayı gidemedik ama bugün artık gitmek istiyoruz. Yasağın kalkması iyi oldu. 45 senedir oradayız, sürekli orada kalıyorduk. Üç senedir kışları burada, yazları orada geçiriyorduk. Bugün yasak kalkınca yoğunluk olur diye erkenden kalkıp yola çıktım” ifadelerini kullandı. (DHA)

Büyükada Corona Kadıköy
Son güncelleme: 09:41 01.06.2020
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