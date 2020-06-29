Adalar’a Heliport geliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Adalar ilçesine helikopter pisti yapılmasının önünü açan imar planını onayladı.

17 Haziran 2020 günü atılan imzayla Büyükada Nizam Mahallesinde kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında “Helikopter İniş Alanı (Heliport), Teknik Altyapı Alanı ve İskele” amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi onaylandı.

BİR AY SÜREYLE ASKIDA OLACAK

Söz konusu planlar, bugünden itibaren bir ay süreyle İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı. Yapılan itirazların değerlendirilmesinin ardından askı süreci tamamlanacak ve bir değişiklik olmazsa plan yürürlüğe girecek.

Helikopter pisti, kıyı alanının yetersizliği nedeniyle denizin üstüne yapılırken, Heliport'a deniz ulaşımını sağlayacak tekne indirme/bindirme iskelesi de inşa edilecek.

2 bin 331 metrekarelik alana yayılacak alanın yüzde 28'i helikopter iniş alanı (Heliport), yüzde 65'i Teknik Altyapı Alanı ve yüzde 7'si ise iskeleden oluşacak.

GEREKÇESİ

Plan ile ilgili hazırlanan raporda, helikopter pistinin yapım gerekçesi için “Büyükada'ya, coğrafi konum nedeniyle deniz yoluyla ulaşım sağlanabilmektedir. Olumsuz hava koşullarında deniz ulaşımı sekteye uğramaktadır. Acil durumlarda denizden adaya ulaşım zor şartlarda yapılabilmektedir. Bu kapsamda, gerek ulaşımda çeşitliliğin sağlanması gerekse de afet ve acil durumlarda kullanılmak üzere, Heliport planlanmıştır” ifadeleri kullandı.

Helikopter pistiyle ilgili plan teklifinin kimden geldiği, Heliport’un kim tarafından inşa edilip işletileceği bilgisi plan teklifinde yer almadı.