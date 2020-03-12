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Adalar’daki atlar ücretsiz verilecek!

Adalar ilçesinde atlı fayton taşımacılığının kaldırılmasının ardından İBB tarafından satın alınması kararlaştırılan atların durumu belli oldu. İBB’nin satın aldığı atların; tarım ve hayvancılığın desteklenmesi hizmetlerinde kullanılmak üzere yetiştiricilere, kamu kurum ve kuruluşlarına, kooperatiflere bedelsiz olarak verilmesi kararlaştırıldı.

Özlem GÜVEMLİ
22:36 -
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Adalar’daki atlar ücretsiz verilecek!

İBB Meclisi'nin 16 Ocak 2020 tarihinde aldığı karar ile Adalar ilçesinde atlı fayton taşımacılığına tamamen sona verilmişti.

Alınan meclis kararı ile İBB'nin Adalar'da 277 adet tescilli fayton plakasını 300'er bin TL bedelle, fayton başına 6 atı da 4'er bin liradan satın alması karara bağlanmıştı. Satın alınan atların akıbeti de 12 Mart 2020 tarihli İBB Meclis oturumunda belli oldu.

OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

Hukuk Komisyonu-Tarım, Orman, Hayvancılık ve Su Ürünleri tarafından hazırlanan ortak komisyon raporunda satın alınacak atların; tarım ve hayvancılığın desteklenmesi hizmetlerinde kullanılmak üzere yetiştiriciler, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, yetiştirici birlikleri, kooperatifler, meslek odaları, dernek gibi tüzel kişiliklere, şahıslara bedelsiz olarak sahiplendirilmesi ve nakil hizmetlerinin verilmesi uygun bulundu.

Karar mecliste oybirliği ile kabul edildi.

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