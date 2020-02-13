Adalar’daki elektrikli araçları İETT işletecek

İBB Meclisi'nin şubat ayı oturumlarının son bileşiminde Adalar'da faytonların kaldırılmasının ardından başlayacak elektrikli araç taşımacılığı konusu karara bağlandı.

İBB Meclisi gündeminde, İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün “Adalar'da elektrikli araçlarla taşımacılık yapılması” hakkındaki talebi görüşüldü. Müdürlük talebinde, 6 Şubat 2020 tarihli UKOME kararı ile daha önce fayton taşımacılığı ile toplu taşıma hizmeti yapılan Adalar'da hem ada sakinlerinin hem de yerli-yabancı turistlerin ulaşım ihtiyacının adanın doğal ve kültürel kimliğiyle uyumlu, sürdürülebilir, verimli, insan odaklı ve toplu taşıma sistemi ile entegre olan elektrikli araçlarla sağlanmasının karara bağlandığı hatırlatıldı.

Uygun görüldüğü takdirde UKOME kararı çerçevesinde Adalar'da elektrikli araçlarla taşımacılığın 15 yıl süre ile elektrikli araç başına yıllık 1.250 TL bedel ile İBB şirketi olan Otobüs A.Ş.'ye devri istendi.

KOMİSYONLAR OTOBÜS A.Ş TALEBİNİ UYGUN BULMADI

Müdürlüğün talebine ilişkin Hukuk ile Ulaşım ve Trafik Komisyonu tarafından hazırlanan raporda taşımacılık işinin İETT tarafından yapılması uygun görüldüğünden Otobüs A.Ş.'ye devri talebinin reddedilmesi gerektiği belirtildi. Rapor oy birliği ile kabul edildi. Elektrikli araçlar İETT tarafından işletilecek.

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NE OLMUŞTU?



20 Aralık 2019 tarihli İstanbul Valiliği Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü Mahalli Çevre Kurulu toplantısında, Adalar ilçesinde 2019 yılı sonbahar ruam taramasına tabi tutulan 1378 attan 81'inde ruam hastalığı çıkması ve bu hastalığın insan ve hayvanlara bulaşma riski taşıması nedeniyle Adalar'da atların faytonlara koşulmasının 3 ay süreyle durdurulmasına karar verilmişti.

İBB, Adalar Belediyesi ve İstanbul Valiliği arasında sorunun çözümü için görüşmeler yapılmıştı. Adalar'da toplu taşımanın elektrikli araçlarla sağlanması, tüm süreci İBB'nin üstlenmesi, 35 adet faytonun da simgesel olarak turistik amaçlı çalıştırılması planlanıyordu.

İBB Meclisi'nin 16 Ocak 2020 tarihli oturumunda Adalar'daki atlı fayton krizi çözüldü. İBB'nin Adalar'da 277 adet tescilli fayton plakasını 300'er bin TL bedelle, fayton başına 6 atı da 4'er bin liradan satın alması, ulaşımın elektrikli araçlarla yapılması karara bağlanmıştı.