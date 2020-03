Adalar’ın yeni ‘faytonları’ belirlendi

NE OLMUŞTU?

İBB Meclisi Ocak ayında, önemli bir karara imza atarak uzun zamandır gündemde olan Adalar'daki fayton ve atlarla ilgili soruna çözüm getirmişti. İlçede toplu taşımacılıkta kullanılan atların her biri 4 bin lira, tescilli 277 fayton plakası ise 300 bin lira bedelle İBB tarafından satın alınıyor. İBB, Adalar'ın ulaşım sorunun çözümü için Ağustos 2019'da Başkan Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla 'Adalar Ulaşım Çalıştayı' düzenleyerek, tüm paydaşları bir araya getirdi ve her görüşü dinledi. Ocak ayında da Büyükada, Heybeliada ve Burgazada başta olmak üzere bütün Adalar'da kapsamlı bir temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yapan İBB birimleri, 25 bin ton çöp topladı. Bütün at ahırlarında da temizlik ve hastalıklara karşı dezenfeksiyon çalışması yürütüldü.