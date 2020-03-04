Adalar’ın yeni ‘faytonları’ belirlendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ruam hastalığı nedeniyle faytonların İstanbul Valiliği tarafından yasaklanmasından sonra Adalar’daki ulaşım taleplerinin karşılanması amacıyla çalışma başlatmıştı.

Bu amaçla, Adalar’ın doğal ve kültürel yapısına uygun, çevreye duyarlı, sessiz, ilçede trafik yoğunluğu oluşturmayacak büyüklükte elektrikli araçların kullanılmasına karar verilmişti.

2 TİPTE 60 ADET SATIN ALINDI

İBB, bu kapsamda Adalar’da yaşayanlar ve ziyaretçiler için 2 ayrı tipte elektrikli araç belirledi ve 60 adet satın aldı. Satın alınan 13 yolcu kapasiteli 40 adet, 4 yolcu kapasiteli 20 adet elektrikli aracın Çin üretimi olduğu öğrenildi.

ÜCRET TARİFESİNİ UKOME BELİRLEYECEK

Araçlardaki ücret tarifesi önümüzdeki günlerde UKOME kararı ile belirlenecek. Araçların İETT tarafından işletilmesi planlanıyor.

“FARKLI YOLCULUK TALEPLERİ VAR”

Konu ile ilgili açıklama yapan İBB Ulaşımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Orhan Demir, Adalar’da yaşayan vatandaşlar ile ilçeyi turistik amaçlarla ziyaret edenlerin farklı yolculuk talepleri bulunduğunu belirterek, bu nedenle kullanılacak elektrikli araçlarda farklı büyüklük ve kapasitelerin tercih edildiğini söyledi.

Demir, şu bilgileri verdi:

*Adanın fiziksel koşulları ile yüksek eğimli yolları göz önüne alınarak, konutları ile iskeleler ya da alışveriş ve rekreasyon mekanları arasında erişim güçlüğü yaşayan yaşlı, çocuklu, engelli vatandaşlarımıza hizmet amaçlı, talep bazlı çalışacak ve kapıdan kapıya özel hizmet verecek, küçük araçlar da sipariş edildi.

*Bu araçlar Adalar’da yaşayan ya da çalışan kişilerin yolculuk taleplerinin yanı sıra, ziyaretçiler, gruplar ya da aileler için gerek turlar, gerekse farklı rekreasyon bölgelerine erişim sağlamak üzere kullanılacak. Tümü elektrikli ve çevreci bu araçların yaz sezonundan önce hizmete girmesi planlandı.