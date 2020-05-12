Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Adalet Bakanı Gül: Bayramdan sonra tedbirler yumuşatılacak

Adalet hizmetleri için gerçekleştiren koordinasyon toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Gül, "Bayramdan sonra tüm uygulamalar aşamalı olarak yumuşatılacaktır" dedi. Bakan Gül, noterlerin yeni çalışma düzenine bugün başladığını da ifade etti.

14:39 -
Haberler Gündem

Adalet hizmetlerinde corona virüsüne karşı alınan tedbirlerle ilgili koordinasyon toplantılarının 9’uncusu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantı sonrası kameraların karşısına geçen Bakan Gül şunları kaydetti:

* Yüksek mahkemeler, hak duygusunun en güçlü adresidir. Vatandaşın hukukunu belirleyen bağımsız yargının içtihatlarıdır. Bu kazanımlardan bir adım bile geriye gitmek mümkün değildir.

* Hukuk devleti idarenin bütün eylemlerinde ölçülü olması demektir. Tüm bu süreçleri hukuk devletinin temel ilkesi çerçevesinde yaklaşan bir tutumla Danıştay’ın kuruluş yıl dönümünü kutluyorum.

“NOTERLER YENİ ÇALIŞMA DÜZENİNE BUGÜN BAŞLADI”

* Adliyeler, noterlikler için yine bir yol haritası çalışması yapıldı. Bayramdan sonra tüm uygulamalar aşamalı olarak yumuşatılacaktır. Tüm bu çalışmalar Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun uygun bulması ile yürürlüğe girecektir.

* Noterler yeni çalışma düzenine bugün başladı.

* İnfaz koruma memurlarımız yurtlarda, konakladığı yerlerde hayatlarını sığdırmaya çalışmaktadırlar. Bakanlığımız adına ben hasreten kendilerine teşekkürlerimiz iletiyorum.

Abdulhamit Abdulhamit Gül Adalet Bakanı Bilim Corona Danıştay Gül Sağlık Sağlık Bakanlığı
Son güncelleme: 15:25 12.05.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more