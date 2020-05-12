Adalet Bakanı Gül: Bayramdan sonra tedbirler yumuşatılacak

Adalet hizmetlerinde corona virüsüne karşı alınan tedbirlerle ilgili koordinasyon toplantılarının 9’uncusu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantı sonrası kameraların karşısına geçen Bakan Gül şunları kaydetti:

* Yüksek mahkemeler, hak duygusunun en güçlü adresidir. Vatandaşın hukukunu belirleyen bağımsız yargının içtihatlarıdır. Bu kazanımlardan bir adım bile geriye gitmek mümkün değildir.

* Hukuk devleti idarenin bütün eylemlerinde ölçülü olması demektir. Tüm bu süreçleri hukuk devletinin temel ilkesi çerçevesinde yaklaşan bir tutumla Danıştay’ın kuruluş yıl dönümünü kutluyorum.

“NOTERLER YENİ ÇALIŞMA DÜZENİNE BUGÜN BAŞLADI”

* Adliyeler, noterlikler için yine bir yol haritası çalışması yapıldı. Bayramdan sonra tüm uygulamalar aşamalı olarak yumuşatılacaktır. Tüm bu çalışmalar Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun uygun bulması ile yürürlüğe girecektir.

* Noterler yeni çalışma düzenine bugün başladı.

* İnfaz koruma memurlarımız yurtlarda, konakladığı yerlerde hayatlarını sığdırmaya çalışmaktadırlar. Bakanlığımız adına ben hasreten kendilerine teşekkürlerimiz iletiyorum.