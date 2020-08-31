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Adalet Bakanı Gül’den ‘e-duruşma’ açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den yarın başlayacak yeni adli yılla ilgili açıklamalar geldi. Gül, "Yeni adli yıl, test süreci başarıyla devam eden 'e-duruşma'nın pilot olarak uygulanıp yaygınlaştırılacağı bir dönem de olacaktır" dedi.

12:08 -
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Adalet Bakanı Gül’den ‘e-duruşma’ açıklaması

Yeni adli yıl yarın başlıyor. Yargıtay Başkanlığı’nın organize ettiği 2020-2021 yeni adli yıl açılış töreni bu yıl da Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda yapılacak.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül adli yılın başlamasına ilişkin, “Yeni adli yıl, test süreci başarıyla devam eden e-duruşmanın pilot olarak uygulanıp yaygınlaştırılacağı bir dönem de olacaktır” açıklaması yaptı.

Gül, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

* Yeni adli yıl, hak ve hürriyetlerin teminatı olan hukuk devleti ilkesini daha da güçlendirme yılı olacaktır.

* Yeni adli yıl, test süreci başarıyla devam eden e-duruşmanın pilot olarak uygulanıp yaygınlaştırılacağı bir dönem de olacaktır.

* Bütün bu reform adımlarının temelindeki amacımız vatandaşımızın memnuniyeti, adalet hizmetlerinin milletimizin layık olduğu yüksek standartlarda sunulmasıdır. (DHA)

 

Abdulhamit Abdulhamit Gül Adalet Bakanı Gül Yargıtay
Son güncelleme: 12:31 31.08.2020
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