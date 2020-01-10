Adalet Bakanı Gül’den FETÖ’yle mücadele açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Hakimevi’nde düzenlenen programda televizyon, gazete ve ajansların Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayan Bakan Gül, FETÖ’yle mücadeleden AİHM’in ihlal kararlarına, nöbetçi noterlik uygulamasından elektronik tebligata kadar pek çok konuda açıklama yaptı:

AYRIMCI YARGI KARARLARI ESKİ TÜRKİYE’DE KALDI

* Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Türkiye’ye yönelik ihlal kararları 2018’e göre 140’dan 96’ya geriledi. Bu sayı adil yargılanma hakkında 53’ten 15’e, tutuklamayı da içeren özgürlük ve güvenlik hakkında 29’dan 9’a, dernek kurma ve toplantı özgürlüğünde 11’den 2’ye düştü. Yine 2019 yılında AİHM’de ülkemize ilişkin 732 dosya kapatıldı. Görülen dosya sayısı ise tüm zamanların en düşük miktarı olan 680’e geriledi.

* Uluslararası eleştirilere bu rakamlar en güzel cevaptır. Eski Türkiye geride kaldı. İnsanların başörtüsüyle, inancıyla, doğduğu yeriyle, inandığı mezhebe göre yaklaşan, onları reddeden politikalar, uygulamalar, yargı kararları eski Türkiye’de kaldı. Artık hiç kimse Türkiye’yi o eski yasakçı Türkiye’ye geri çeviremeyecektir.

* FETÖ ile mücadele devletin hem bağımsızlığı, hem bekası adına önemli konulardan biri. Diğer tüm terör örgütleriyle olduğu gibi FETÖ ile mücadelede de tavizsiz ve kararlı mücadele devam edilecektir. Bu çerçevede 289 fiili darbe davasının 272’sinin karara bağlandığını, 17 davanın derdest (davanın devam etmesi) olduğunu ifade etmek isterim.

YARGI KİMSEDEN EMİR ALMAZ

* 15 Temmuz’dan itibaren yargı demokrasi nöbetini tutmaya devam etmekte. FETÖ ile mücadele konusunda da bu mücadelenin hukuk çerçevesi sınırları içinde olması hepimizin ortak beklentisidir. Herkesi bir torbaya doldurmak mücadeleyi sulandırır ve bundan da en çok FETÖ sevinir. Bu kripto örgüt mücadelenin sulanması için her türlü çabayı, binlerce masum insanın yaftalanmasını da göze almıştır. Mor Beyin ile bu sürecin ortaya çıkması önemli bir gelişmeydi. O konuda da yargının kararlı tutumu bu konuda mücadelenin sulandırılmaması adına çok önemli tarihi dönüm noktalarından biriydi.

* Yargı hiçbir yerden ve hiçbir kimseden emir almaz. Yargının emir alacağı tek yer; Anayasa ve kanunlardır. Yargı, hiçbir ideolojinin, şu ya da bu grubun değil, sadece hukukun emri altındadır. Bu anlayışa aykırı her türlü girişimin karşısında olacağımız da bilinmelidir.

ŞUBAT AYINDA İKİ YENİ UYGULAMA BAŞLAYACAK

* Dokuz aydaki rakamlara göre 598 bin 572 kişi hafta sonu noterde işlem yapmıştır. Bu da ticaret çarkının kesintisiz dönmesi, çalışma barışının da desteklenmesi anlamıyla önemli. Şubat ayında iki yeni uygulamayı hayata geçireceğiz. Güvenli ödeme sistemi oluşturulacak. Bu kapsamda satış bedeli noterde işlem gerçekleşmeden satıcı hesabına geçmesini önleyecek finansal entegrasyon sağlanacak. İkinci olarak da noterlerde banka, kredi kartlarıyla işlem yapılmasına imkan sağlanacak.

18 MİLYONDAN FAZLA ELEKTRONİK TEBLİGAT YAPILDI

* Telefon veya mail üzerinden size tebligatın geldiğini takip edebiliyorsunuz. Bu konuda da 18 milyondan fazla elektronik tebligat yapıldığını ifade etmek isterim. 210 milyon lira tasarruf yapılmış ve 700 bin ton kağıt tasarrufu yapılmış, 11 binden fazla ağaç kesilmekten kurtarılmış. (İHA)