Adalet Bakanı Gül’den Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel açıklaması!

Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız ve Tele1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel gözaltına alınmıştı. Müyesser Yıldız'ın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın siyasal ve askeri casusluk suçlamasıyla gözaltına alındığı öğrenilmişti.

Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan’ın da cezaevinde darp edildiği iddiaları gündeme gelmişti.

“DÜNYA BASIN TARİHİNE GEÇECEK BİR DURUMLA KARŞI KARŞIYAYIZ”

Gazeteci Cüneyt Özdemir’in Youtube kanalına konuk olan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yaşananlara dair açıklamalar yaptı.

Bakan Gül, Cüneyt Özdemir’in “Bir gazetecinin haber yapmadığı için gözaltına alınmasıyla sanırım dünya basın tarihine geçecek bir durumla karşı karşıyayız” sözlerine karşılık, “Temel yaklaşımımız kimsenin lekelenmemesi. Ama süreç içerisinde ben hukuka inanırım, güvenirim. Sistem işliyor. Yargı mensupları bu konuda bir haksızlığa izin vermezler” dedi.

“TEFTİŞ KURULUMUZ BİR İNCELEME YAPIYOR”

Özdemir’in “Yapmadığı haber yüzünden Müyesser Hanım gözaltına alınırken Barışlar da yaptığı haber nedeniyle cezaevinde. Ayrıca Barış Pehlivan cezaevinde darp edildiğine dair iddialar gündeme geldi. Siz bu konuyu incelediniz mi” sorusuna Bakan Gül şöyle yanıt verdi:

* Bu konuda teftiş kurulumuz bir inceleme yapıyor. Bu konuda derhal biz ilgimizi gösterdik.

* Elbette kamu görevlilerinden yanlış yapan da varsa kime karşı yapılırsa yapılsın karşısında duracağız.

* Bu konuyu teftiş kurulu en yakından takip ediyor. Biz de bunu takip ediyoruz.

* Eğer bir yanlışlık, eksiklik, disipline aykırı bir tutum varsa ya da yoksa bu süreç tamamlanacak.

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