Adalet Bakanı Gül’den Türk bayrağını yırtan Yunan vekille ilgili açıklama!

Adalet Bakanı Gül, sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki hesabından yaptığı paylaşımlarda, şu ifadeleri kullandı:
* Türk bayrağını alenen aşağılayan kişi, bir ile üç yıl arası hapisle cezalandırılır. Adli mercilerimiz Ioannis Lagos hakkında harekete geçmiştir.
* Irkçılık karşıtlığını her fırsatta ifade eden uluslararası toplumu, hukukun gereği için işbirliğine davet ediyoruz.
* Ayrıca Brüksel’de yaşayan vatandaşlarımızı da bu şovenist parlamenter hakkında yetkili makamlara suç duyurusunda bulunmaya, hukuki tepkilerini göstermeye davet ediyorum.
* Bayrağımıza hakaretin hem yurt dışında hem de ülkemizde soruşturulması yasal olarak mümkündür” ifadelerini kullandı. (İHA)