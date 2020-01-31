Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Adalet Bakanı Gül’den Türk bayrağını yırtan Yunan vekille ilgili açıklama!

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda (AP) Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos hakkında açıklama yaptı. Gül, "Türk bayrağını alenen aşağılayan kişi, bir ile üç yıl arası hapisle cezalandırılır. Adli mercilerimiz Ioannis Lagos hakkında harekete geçmiştir" dedi.

00:21 -
Haberler Gündem
Adalet Bakanı Gül’den Türk bayrağını yırtan Yunan vekille ilgili açıklama!

Adalet Bakanı Gül, sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki hesabından yaptığı paylaşımlarda, şu ifadeleri kullandı:

* Türk bayrağını alenen aşağılayan kişi, bir ile üç yıl arası hapisle cezalandırılır. Adli mercilerimiz Ioannis Lagos hakkında harekete geçmiştir.

* Irkçılık karşıtlığını her fırsatta ifade eden uluslararası toplumu, hukukun gereği için işbirliğine davet ediyoruz.

* Ayrıca Brüksel’de yaşayan vatandaşlarımızı da bu şovenist parlamenter hakkında yetkili makamlara suç duyurusunda bulunmaya, hukuki tepkilerini göstermeye davet ediyorum.

* Bayrağımıza hakaretin hem yurt dışında hem de ülkemizde soruşturulması yasal olarak mümkündür” ifadelerini kullandı. (İHA)

İLGİLİ HABERMSB'den Türk bayrağını yırtan Yunan vekile sert tepki!MSB'den Türk bayrağını yırtan Yunan vekile sert tepki! İLGİLİ HABERTBMM'de Yunan vekile 'bayrak' tepkisi: Bu edepsizlik asla kabul edilemezTBMM'de Yunan vekile 'bayrak' tepkisi: Bu edepsizlik asla kabul edilemez İLGİLİ HABERTürk bayrağını yırtan Yunan vekile bir yanıt da Cüneyt Arkın'danTürk bayrağını yırtan Yunan vekile bir yanıt da Cüneyt Arkın'dan İLGİLİ HABERTürk bayrağını yırtan faşist Yunan vekile AB'den de çok sert tepkiTürk bayrağını yırtan faşist Yunan vekile AB'den de çok sert tepki
Abdulhamit Abdulhamit Gül Adalet Bakanı Avrupa Gül Milli Savunma Bakanlığı TBMM Türkiye Yunanistan
Son güncelleme: 00:27 31.01.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more