Adana, Antalya ve Bursa’da sokağa çıkma yasağı ilan edildi mi? Yasak ne zaman başlayacak?

İçişleri Bakanlığı Türkiye’de corona virüsünden sonra herkesi kapsayan ilk sokağa çıkma yasağını ilan etti. Sokağa çıkma yasağı edilen il sayısı 31. İşte tüm detaylar

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? NE ZAMAN BİTECEK?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta 48 saat süreyle geçerli olacak olan sokağa çıkma yasağıyla ilgili paylaşımda bulundu. Vali Yerlikaya, yaptığı paylaşımda, “Bu gece saat 24:00 ile 12.04.2020 Pazar günü saat 24:00 arasında; İstanbul sınırları içesindeki tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları yasaklanmıştır” dedi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLEN İLLER

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “10.04.2020 tarihi saat 24:00 ile 12.04.2020 tarihi saat 24:00 arasında Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları yasaklanmıştır” ifadelerine yer verildi.