Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar: Ali kardeşimizin ölümü beni de kahretti

Adana'nın Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde, polisin kimlik sorarak uygulama yaptığını gören Ali Hemdan, kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacada polisin ‘dur' ihtarına uymayan Hemdan, havaya açılan ateşe rağmen kaçmaya devam etti.

İkinci kez açılan ateşle göğsünden vurulan Hemdan, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Adana Valiliği'nden yapılan açıklamada ise ilgili polis memurunun açığa alındığı, adli ve idari tahkikatın devam ettiği belirtilmişti.

“TÜM EMNİYET TEŞKİLATINI SUÇLAMAK ABESTİR”

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada bulunan Karalar, şu ifadeleri kullandı;

*Az önce İl Emniyet Müdürümüz Sayın Zafer Aktaş ile konuştum, çok üzgündü. Ali kardeşimizin ölümü beni de kahretti. Konu şu anda takipte ve yargı sürecindedir, ilgili memur tutuklanmıştır.

*Polis arkadaşlarımız bu zor günlerde kendi sağlıklarını riske atarak yılmadan çalışıyorlar. Bu üzücü olaydan hareketle tüm emniyet teşkilatını suçlamak abestir. Merhumun yakınlarına başsağlığı diliyorum.

“YAPILAN MÜDAHALEYE RAĞMEN HAYATINI KAYBETMİŞTİR”

Hemdan'ın kazaen yaralandığını belirten Valilik ise, “27.04.2020 günü saat 12.00 sıralarında Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'nde Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimizin uygulama yaptığı esnada, uygulama noktasında dur ikazına uymayarak kaçan Suriye uyruklu A. H. isimli şahıs, uyarı ateşi açılması esnasında kazaen yaralanmıştır. Yaralı olarak hastaneye sevk edilen A. H yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. İlgili polis memuru, açığa alınmış olup, adli ve idari tahkikat devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” açıklamasında bulunmuştu.