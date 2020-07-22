Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci: Uyuşturucuya asla geçit yok

Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, Sözcü Gazetesi Adana Temsilcisi Mehmet Serbes’e yaptığı açıklamada, elini masaya vurarak Adana’da uyuşturucu ve terör başta olmak üzere suç örgütlerine aman vermeyeceğini söyledi.

Saimbeyli’den Yumurtalık’a kadar Adana genelinde 9 bin polisin görev yaptığını belirten Emniyet Müdürü Doğan İnci, şöyle konuştu:

* Adana’da terör, uyuşturucu, arsa mafyası, fuhuş gibi öne çıkan konular da dahil olmak üzere suçun hiçbir çeşidine geçit vermeyeceğiz. Bu konudaki kararlılığımız tamdır.

* Önceki emniyet müdürlerimiz Adana’da uyuşturucu ve terör ile mücadele konusunda büyük hizmetler verdi. Aynı biçimde mücadeleyi çıtayı yükselterek sürdüreceğiz.

* Beyaz zehirle gençlerimizin bedenleri üzerinden para kazanmaya çalışan rant çetelerine aman yok.

* Çocuklarımızı ve gençlerimizi korumak görevimiz. Geleceğimiz olan gençlerin yaşamlarının karartılmasına asla müsaade etmeyeceğiz.

* Beyaz zehir tacirleri her zaman olduğu gibi karşılarında devletin güçlü yumruğunu bulacak.