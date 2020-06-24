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Adana, Hatay’la deniz otobüsü köprüsü kuruyor

Adana'nın sahil ilçesi Karataş, Hatay'la deniz üzerinden bağlantı kurmaya hazırlanıyor. Hatay Deniz Otobüsü Seferleri uygulamasına Karataş da dahil olunca Arsuz-Karataş arasındaki 217 kilometrelik kara yolu mesafesi deniz üzerinden 23 mile (yaklaşık 45 kilometreye) inecek.

Mehmet SERBES
12:28 -
Haberler Gündem
Adana, Hatay’la deniz otobüsü köprüsü kuruyor

Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, SÖZCÜ Adana Bürosu’nu ziyaret etti. Necip Topuz, Hatay Büyükşehir Belediyesi’yle yaptıkları görüşmeler sonucu Hatay’da uygulanmaya başlayacak Hatay Deniz Otobüsü Seferleri (HADO) uygulamasına Karataş’ı da dahil etmeye hazırlandıklarını söyledi.

217 KM’LİK YOL 45 KM’YE DÜŞECEK

Başkan Topuz, bunun gerçekleşmesi halinde Hatay’ın tatil ilçesi Arsuz’la Karataş arasındaki 217 kilometrelik kara yolu mesafesinin deniz üzerinden 23 mile (yaklaşık 45 kilometreye) ineceğini söyledi. Topuz, böylece Hatay ile Adana ve Karataş arasındaki yolcu, tatilci ve turizm  potansiyelinde deniz yolunun tercih edileceğini kaydetti.

HARB İŞ PLAJI’NI YENİDEN DÜZENLEDİK

Karataş'taki plajlardan bazılarını belediye olarak işletmek için Milli Emlak Müdürlüğü'nden kiralamak istediklerini kaydeden Necip Topuz, “Aslında belediye olarak kendi ilçemizdeki plajların işletme hakkı bizde olmalı ama yasalar buna izin vermiyor. Harb İş Plajı’nı tatilcilerin çok rahat edecekleri güzel bir plaj haline getirdik” diye konuştu.

Adana Hatay plaj Sözcü tatil
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