Adana Otogarı baştan aşağı yenileniyor

Ercan Kandemir, 79 kameranın otogardaki her noktayı gördüğünü ve bu sayede şikayetlere konu olan otobüslerin geç hareket etmesinden, kavga, yankesicilik, kapkaç, temizlik gibi birçok soruna anında müdahale edilebildiğini, böylece hem güvenlik kuvvetlerinin hem de zabıta görevlilerinin işlerinin kolaylaştığını kaydetti.

Göreve geldiğinden bu yana Adana Otogarı’nda şimdiye kadar şikayetlere konu olan eski kontrol binalarını, ana kapılardaki tabela ve giriş yapılarını yenileyip değiştiren, sık sık sel basan otogarda bir daha bu sorunların yaşanmaması için kanalizasyon ve alt yapı sistemi yenileyen Ercan Kandemir, adeta otogarı yeni bir çehreye büründürdü.

Otogarı tinerciler, berduşlar ve göçmenlerin barınağı olmaktan kurtaran Ercan Kandemir, tesislerin her köşesini ışıkla donatıp güvenliği artırdı. Kandemir, otobüslerin vaktinden sonra geç hareket etmesini de önleyici tedbirler aldı.

Kandemir, aldığı tedbirlerle eskiden şikayetlere konu olan Adana Otogarı’nın Türkiye’nin en modern ve güvenli otogarlarından birisi haline gelmeye başladığını kaydetti.