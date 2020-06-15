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Adana uçağında corona virüsü paniği! Bir anda bağırınca ortalık karıştı

Düsseldorf-Adana seferini yapan bir hava yoluna ait uçakta corona virüsü paniği yaşandı. Uçağın kuleden kalkış izni aldığı sırada 55 yaşında Hatay doğumlu olduğu öğrenilen yolcunun, "Nefes alamıyorum" diye bağırdığı ve uçağın kalkışı iptal ettiği bildirildi. Yolcunun corona şüphesiyle havalimanında karantina altına alındığı belirtildi.

23:20 -
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Adana uçağında corona virüsü paniği! Bir anda bağırınca ortalık karıştı

Almanya’nın Düsseldorf kentinden Adana seferini yapan bir hava yoluna ait uçakta corona virüsü paniği yaşandı.

Almanya’dan saat 19.05’te kalkması beklenen uçakta bulunan 55 yaşındaki bir erkek yolcunun “Nefes alamıyorum” diyerek bağırması üzerine uçağın kalkışının iptal edildiği öğrenildi.

YOLCU KARANTİNAYA ALINDI

Düsseldorf Havalimanı yetkililerinden edinilen bilgilere göre, bir hava yoluna ait uçak, Adana’ya seferini gerçekleştirmek üzere kuleden uçuş izni aldığı sırada erkek bir yolcunun nefes darlığı şikayeti üzerine aprona geri döndü.

Yolcunun corona virüsü şüphesiyle havalimanında karantina altına alındığı belirtildi. Uçağın 1,5 saatlik rötarla seferini gerçekleştirdiği bildirildi. DHA

FOTO: DHA

Adana Almanya Corona Hatay nefes darlığı uçak
Son güncelleme: 23:29 15.06.2020
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