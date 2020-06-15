Adana uçağında corona virüsü paniği! Bir anda bağırınca ortalık karıştı

Almanya’nın Düsseldorf kentinden Adana seferini yapan bir hava yoluna ait uçakta corona virüsü paniği yaşandı.

Almanya’dan saat 19.05’te kalkması beklenen uçakta bulunan 55 yaşındaki bir erkek yolcunun “Nefes alamıyorum” diyerek bağırması üzerine uçağın kalkışının iptal edildiği öğrenildi.

YOLCU KARANTİNAYA ALINDI

Düsseldorf Havalimanı yetkililerinden edinilen bilgilere göre, bir hava yoluna ait uçak, Adana’ya seferini gerçekleştirmek üzere kuleden uçuş izni aldığı sırada erkek bir yolcunun nefes darlığı şikayeti üzerine aprona geri döndü.

Yolcunun corona virüsü şüphesiyle havalimanında karantina altına alındığı belirtildi. Uçağın 1,5 saatlik rötarla seferini gerçekleştirdiği bildirildi. DHA