Adana yanıyor… Termometreler patladı, yolda yumurta pişirdiler!

Adana’da son 75 yılın en sıcak günleri yaşanıyor. Gölgede 41 derece ölçülen hava sıcaklıkları kentin açık alanlarında 50 dereceye ulaştı, bazı yerlerde ise geçti.

”BU HAVADA İNSAN DAYANAMAZ”

Vatandaşlar deney yapmak için yolda yumurta kırdı. Yumurtanın 20 dakikada piştiğini söyleyen vatandaşlar, “Bu havada insan dayanamaz. Görüyorsunuz yumurta bile yenecek kıvama geldi” dedi.

TERMOMETRELER PATLADI

Kentteki bazı termometreler de sıcağın etkisiyle patladı.

Bazı vatandaşlar parklarda serinlemeye çalışırken, çocuklar ise tehlikeye aldırış etmeden sulama kanallarında yüzdü. (DHA)