Adana’da bayram alışverişinde corona virüsü unutuldu!

Kurban Bayramı arifesinde vatandaşların alışveriş yapmak için adresi pazar oldu. Merkez Seyhan ilçesine bağlı Kocavezir Mahallesi Güney Kuşak Bulvarı’nda kurulan bit pazarında yer kapmak için geceden gelen satıcılar, sabaha kadar tezgah kurdu. İkinci el ürünlerin yer aldığı bit pazarı vatandaşların akınına uğradı.

Aynı görüntüler merkez Seyhan ilçesindeki Melek Girmez Çarşısı’nda da yaşandı. Her iki bölgede de vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymayarak alışveriş yaptığı görüldü.

Çocuklarına alışveriş yapmak için pazara gelen İsmail Varlık, “Daha uygun olduğu için hemen hemen her bayramda buraya geliyoruz. Çocuklara bayramlık ve şeker aldım” diye konuştu.

Kendisine alışveriş yapan Sibel Güngördü ise, bütçesine uygun eşyaları ve kıyafetleri bulabildiği için her bayramda bit pazarına geldiklerini söyledi.

Pazarda tezgahtar Mevlüt Koyunlu ise “Burası ucuz halk pazarı. Vatandaşlarımızın çarşıya inmesini bekliyoruz. Bugün bayramımızı şerefle kutlayacağız. İşlerimiz güzel, bundan fazlası can sağlığı” diye konuştu.

Sosyal mesafe ve diğer önlemler hatırlatılan vatandaşlar cevap vermekten kaçındı.

MASKE TAKMAK ZORUNLU OLDU

Öte yandan kentte corona virüsü salgını nedeniyle gece yarısından itibaren vatandaşlara maske takmak zorunlu hale getirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, karara uymayanlara 900 TL para cezası kesileceği bildirilerek “Aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195´inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacaktır” denildi. DHA