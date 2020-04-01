Adana’da bin yataklı sahra hastanesi için çalışmalar başladı!

Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar, corona virüsü salgını önlemleri kapsamında bin yataklı sahra hastanesi için çalışmaların başladığını duyurdu.

“HALKIMIZ İKAZLARA UYUYOR”

Duyuruyu çalışmaları devam eden hastanede yapan Karalar, “Corona virüsü giderek yayılıyor. Aslında Adana olarak bütün kurumlar, kuruluşlar, STK'lar, özel, kamu, müthiş bir diyalogla, birlikte mücadele ediyorlar. Halkımız da çok duyarlı. Bizim ikazlarımıza çok dikkat ediyor, uyuyorlar” dedi.

“ADANA’DA VAKA SAYISI YÜKSEK OLMADI”

Karalar, “Dolayısıyla Adana'da vaka sayısı çok çok yüksek olmadı. Ama tabi ki tedbirli ve hazırlıklı olmalıyız. Olası vaka artışına hazırlanalım diye biz bir sahra hastanesi düşündük. Ve bugün çalışmalara başladık. Yaklaşık bin yataklı hastane olabilir burası” dedi.

“CORONAYA AYRILAN BİN YATAK BOŞ”

Adana'daki hastanelerde corona hastaları için ayrılan bin yatağın boş olduğunu belirten Karalar, “Bu bini geçtiği zaman, böyle bir yere ihtiyaç olacak. Şimdiden onu hazır hale getiriyoruz” ifadelerini kullandı.