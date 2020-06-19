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Adana’da caddeler cuma namazı için doldu

Adana'da corona virüsü tedbirleri kapsamında sosyal mesafenin korunduğu camilerde yer kalmayınca, vatandaşlar bir kilometre uzunluğundaki caddelerde saf tutarak cuma namazı kıldı. 

14:51 -
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Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınının ardından normalleşme süreciyle birlikte tedbirler ışığında ilk cuma namazı, 29 Mayıs'ta kılınmaya başlandı.

FOTO: DHA

Bu hafta dördüncüsü kılınan cuma namazı, camilerde yer kalmayınca sosyal mesafe kurallarına uygun olarak caddelerde kalabalık cemaatle kılındı.

FOTO: DHA

Merkez Seyhan ilçesindeki Yağ Camii'de yer kalmayınca cemaat, polis ekiplerince trafiğe kapatılan Ali Münif Yeğenağa Caddesi'ni doldurdu.

Yaklaşık bir kilometre uzunluğundaki caddede saf tutan cemaat, ezanın okunmasıyla birlikte namaz kıldı. (DHA)

Adana cemaat Corona Cuma Cuma namazı Polis
Son güncelleme: 15:24 19.06.2020
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