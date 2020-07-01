Adana’da “Corona virüslü kişiler hastaneye alınmıyor” iddiası

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, Adana’da Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nde bazı hastalarda Covid-19 görüldüğünü, bu hastaların pandemi hastaneleri tarafından kabul edilmediğini söyledi.

YETERLİ TIBBİ PERSONEL YOK

Aynı zamanda 16 kente hizmet veren hastaneden çok sayıda personelin ayrıldığını kaydeden Orhan Sümer, kalan sağlıkçıların da büyük baskı altında olduklarını ve görev yapmak istemediklerini söyledi. Adana Tabip Odası'nın açıklamalarına göre, hastanede 10'a yakın hastanın Covid-19 testi pozitif çıktığını aktaran Sümer, şunları söyledi:

Bu hastalar hiçbir hastane tarafından kabul edilmiyor. Ekrem Tok Ruh Sağlığı Hastanesi pandemi hastanesi değil ve yoğun bakım ünitesi de yok. Adana'nın sağlık yöneticileri ve hastane yönetimi bu duruma sessiz. Sağlık Bakanı'na sesleniyorum. Yeterli tıbbi personeli ve pandemi uzmanı olmayan bu hastanede Covid-19 vakaları nasıl tedavi edilecek? Bu durum hem diğer hastalar hem de sağlık çalışanları için bir risk değil mi?