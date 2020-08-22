Adana´da fabrika yangını

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Alevler tüm fabrikayı sararken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. DHA. aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/adanada-fabrika-yangini-2-6000829","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/adanada-fabrika-yangini-2-6000829","pageType":"yazi","pageIdentifier":6000829,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"Gu00fcndem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Adanau00b4da fabrika yangu0131nu0131"});aip('newsArticle', {"identifier":6000829,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/adanada-fabrika-yangini-2-6000829/","headline":"Adanau00b4da fabrika yangu0131nu0131","articleBody":"","articleSection":"Gu00fcndem","keywords":"["Adana","Polis","yang\\u0131n"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/08/22/iecrop/5f406f6718c77305083ab074-2-1_16_9_1598061258-880x495.jpg","author":"lbozkaya","dateCreated":"2020-08-22 04:30:46","datePublished":"2020-08-22 04:30:46","dateModified":"2020-08-22 04:54:27","info":"{"seo_news":"false"}"});