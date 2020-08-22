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Adana´da fabrika yangını

ADANA´nın merkez Seyhan ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı.

04:30 -
Haberler Gündem
Adana´da fabrika yangını

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Alevler tüm fabrikayı sararken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. DHA

Adana Polis yangın
Son güncelleme: 04:54 22.08.2020
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