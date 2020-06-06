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Adana’da feci kaza: İki kişi hayatını kaybetti

Adana'da su birikintisine girip, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki dorseye çarpan otomobildeki mahalle bekçisi Muhammet Ali Öksüz ile Önder Büyükçiçek, hayatını kaybetti.

07:25 -
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Kaza, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'nde meydana geldi. İzinli olduğu belirtilen mahalle bekçisi Muhammet Ali Öksüz yönetimindeki  otomobil, iddiaya göre çiftçilerin tarla sulamak için kullandığı drenaj suyunun yola taşması sonucu oluşan su birikintisinden geçtiği sırada sürücüsünün direksiyon kontrolü yitirmesiyle yol kenarındaki dorseye çarptı.

FOTO: DHA

Çarpmanın şiddetiyle otomobildeki Öksüz ile yanındaki arkadaşı Önder Büyükçiçek, araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

FOTO: DHA

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan Öksüz ve Büyükçiçek’in sağlık ekibinin yaptığı kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısı ve polisin yaptığı incelemenin ardından cenazeler, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (DHA)

Adana kaza otomobil Polis Sağlık
Son güncelleme: 07:33 06.06.2020
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