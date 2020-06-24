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Adana’da hava destekli narkotik uygulaması

Adana'da kent genelinde, polis helikopteri ve narkotik köpeklerinin de katıldığı narkotik uygulaması yapıldı.

07:29 -
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Adana’da hava destekli narkotik uygulaması

İl emniyet müdürlüğü narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü, merkez Seyhan ilçesinde 23 noktada narkotik uygulaması yaptı. Terörle mücadele, asayiş, özel harekat ve trafik şube müdürlüklerinden polislerin de katıldığı uygulamaya helikopter ve drone ile havadan destek verildi.

FOTO: DHA

Belirlenen noktalarda ekipler, şüphelendikleri araçları durdurup, özel eğitimli narkotik köpekleriyle dik dik aradı. Gece yarısına kadar devam eden uygulamada, durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcu konumundaki vatandaşların kimlik sorguları da gerçekleştirildi. (DHA)

Adana drone Emniyet helikopter ÖZEL HAREKAT Polis trafik
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