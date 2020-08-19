Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Adana’da panik: El yapımı bomba attılar

Adana'da tek katlı müstakil evin damına atılan el yapımı patlayıcı (EYP) büyük bir gürültüyle patlayıp, kısa süreli paniğe neden oldu.

07:16 -
Haberler Gündem

Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi.

Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, pet şişe içerisinde hazırlanmış EYP’yi, tek katlı evin damına atıp, kaçtı.

Gecenin sessizliğinde büyük bir gürültü ile patlayan EYP, ev sakinlerine kısa süreli panik yaşattı.

FOTO: DHA

Ev sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Özel harekat polisleri uzun namlulu silahlarla çevre güvenliği alırken, olay yeri inceleme ile bomba imha uzmanı polisler de sokakta ve evin damında delil topladı.(DHA)

Adana Bahçelievler bomba ÖZEL HAREKAT Polis
Son güncelleme: 07:30 19.08.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more