Adana’da sahte rakı operasyonu: 6 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, sahte rakı üretimi yapılan 3 ayrı adrese baskın düzenledi. Seyhan ve Yüreğir’deki adreslere giden ekipler, piyasa değeri 650 bin lira olan 3 bin 600 litre sahte rakı ele geçirdi. Adreslerde yapılan aramalarda içki üretiminde kullanılan malzemelere el konuldu.

Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

‘CORONA VİRÜSÜNE İYİ GELİYOR’ DİYE…

Bu arada İstanbul’da ‘Corona virüsüne iyi geliyor diyerek’ alkolden ölenlerin sayısı 20’ye yükseldi. İran’da da 159 kişi hayatını kaybetti.