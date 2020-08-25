Adana’daki orman yangını kontrol altına alındı, 3 kişi gözaltında

Kozan'ın Kuyubeli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 23 Ağustos'ta başlayan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın, iki gün süren mücadele sonucu kontrol altına alındı.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, sabotaj sonucu çıktığı tahmin edilen yangınla ilgili İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada şüpheli 3 kişi gözaltına alındı. S.C. ( 34), M.U. ( 61), E.U. (16) adlı şahıslar ifadelerinin alınması için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. İHA

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