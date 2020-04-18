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Adana’daki sahra hastanesi tamamlandı!

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, fuar merkezinde inşa edilen bin yataklı sahra hastanesinin tamamlandığını duyurarak, "Şu anda hastanelerimizde yatak konusunda bir sıkıntı yok. Ama her türlü adıma hazırlıklı olmak için elimizi taşın altına koyduk. Doktorlarımız ve sağlık personelimizle talep edildiğinde göreve hazırız" dedi.

Sozcu.com.tr
22:32 -
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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, corona virüsü salgınına karşı inşa edilen bin yataklı sahra hastanesinin tamamlandığını duyurdu.

“TALEP EDİLDİĞİNDE GÖREVE HAZIRIZ”

Karalar, şunları söyledi:

* Sahra Hastanemizi, kendi standartlarında tüm altyapısıyla tamamladık.

* Gerektiğinde sağlık ekibimiz ile birlikte Sağlık Bakanlığı’mıza devredebilir ve yatak kapasitesini artırabiliriz.

* Umarız ihtiyaç olmaz ama biz her senaryoya karşı tedbirimizi almalıyız.

* Korona günlerinde milletimize ne gibi bir hizmet yaparız dedik.

* Bir sahra hastanesi hazırlığına başladık.

* Hazırdaki fuar merkezinin altyapısını böyle bir hastaneye uygun hale getirdik.

* İnşallah hiçbir ihtiyaç olmaz.

* Şu anda hastanelerimizde yatak konusunda bir sıkıntı yok.

* Ama her türlü adıma hazırlıklı olmak için elimizi taşın altına koyduk.

* Doktorlarımız ve sağlık personelimizle talep edildiğinde göreve hazırız.

* Adana'mızın içi rahat olsun.

* Devletimiz, bakanlıklarımız, valiliğimiz ve belediyemiz 7/24 ayaktadır.

* Biriz, beraberiz. İnanıyoruz ki güzel günler gelecek.

Adana Corona Google korona Sağlık Sağlık Bakanlığı
Son güncelleme: 22:43 18.04.2020
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