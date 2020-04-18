Adana’daki sahra hastanesi tamamlandı!

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, corona virüsü salgınına karşı inşa edilen bin yataklı sahra hastanesinin tamamlandığını duyurdu.
“TALEP EDİLDİĞİNDE GÖREVE HAZIRIZ”
Karalar, şunları söyledi:
* Sahra Hastanemizi, kendi standartlarında tüm altyapısıyla tamamladık.
* Gerektiğinde sağlık ekibimiz ile birlikte Sağlık Bakanlığı’mıza devredebilir ve yatak kapasitesini artırabiliriz.
* Umarız ihtiyaç olmaz ama biz her senaryoya karşı tedbirimizi almalıyız.
* Korona günlerinde milletimize ne gibi bir hizmet yaparız dedik.
* Bir sahra hastanesi hazırlığına başladık.
* Hazırdaki fuar merkezinin altyapısını böyle bir hastaneye uygun hale getirdik.
* İnşallah hiçbir ihtiyaç olmaz.
* Şu anda hastanelerimizde yatak konusunda bir sıkıntı yok.
* Ama her türlü adıma hazırlıklı olmak için elimizi taşın altına koyduk.
* Doktorlarımız ve sağlık personelimizle talep edildiğinde göreve hazırız.
* Adana'mızın içi rahat olsun.
* Devletimiz, bakanlıklarımız, valiliğimiz ve belediyemiz 7/24 ayaktadır.
* Biriz, beraberiz. İnanıyoruz ki güzel günler gelecek.