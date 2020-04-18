Adana’daki sahra hastanesi tamamlandı!

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, corona virüsü salgınına karşı inşa edilen bin yataklı sahra hastanesinin tamamlandığını duyurdu.

“TALEP EDİLDİĞİNDE GÖREVE HAZIRIZ”

Karalar, şunları söyledi:

* Sahra Hastanemizi, kendi standartlarında tüm altyapısıyla tamamladık.

* Gerektiğinde sağlık ekibimiz ile birlikte Sağlık Bakanlığı’mıza devredebilir ve yatak kapasitesini artırabiliriz.

* Umarız ihtiyaç olmaz ama biz her senaryoya karşı tedbirimizi almalıyız.

* Korona günlerinde milletimize ne gibi bir hizmet yaparız dedik.

* Bir sahra hastanesi hazırlığına başladık.

* Hazırdaki fuar merkezinin altyapısını böyle bir hastaneye uygun hale getirdik.

* İnşallah hiçbir ihtiyaç olmaz.

* Şu anda hastanelerimizde yatak konusunda bir sıkıntı yok.

* Ama her türlü adıma hazırlıklı olmak için elimizi taşın altına koyduk.

* Doktorlarımız ve sağlık personelimizle talep edildiğinde göreve hazırız.

* Adana'mızın içi rahat olsun.

* Devletimiz, bakanlıklarımız, valiliğimiz ve belediyemiz 7/24 ayaktadır.

* Biriz, beraberiz. İnanıyoruz ki güzel günler gelecek.