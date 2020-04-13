Adaylık kaldırma sınavı (AKS) ne zaman? Öğretmen adaylık kaldırma sınavı kılavuzu yayımlandı mı?

Corona virüsü salgını nedeniyle birçok sınav ertelendi. Bunlara MEB’in düzenlediği Adaylık Kaldırma Sınavı’da (AKS) eklendi. Öğretmen adaylarının gireceği adaylık kaldırma sınavının ne zaman yapılacağını ve kılavuzun yayınlanıp yayınlanmadığı hakkındaki açıklamaları sayfamızda sizlere aktarıyoruz. İşte 2020 AKS tarihi…

ADAYLIK KALDIRMA SINAVI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bakanlığımız öğretmen kadrolarında görev yapan aday öğretmenlerden (Sözleşmeli/Kadrolu) performans değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayanlar için 25 Nisan 2020 Cumartesi günü saat 10.00 ‘da yapılması planlanan Adaylık Kaldırma Sınavı, Çin Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan kentinde çıkan ve birçok ülkeye yayılan COVID-19 salgını nedeniyle bakanlığımızca alınan tedbirler doğrultusunda; 05 Temmuz 2020 Pazar günü saat 10.00 ‘da yapılacaktır.

YENİ AKS KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

Adaylık Kaldırma Sınavı için yeni Kılavuz ve başvuru takvimi ilerleyen tarihlerde Bakanlığımız web sayfasında yayınlanacaktır.

SINAV KONULARI VE DAĞILIMI

Sınav konuları mevcut AKS kılavuzunda yer alan konulardır. Bakanlık tarafından yeni kılavuz yayımlandığında güncellenecektir.

Sınavda, adaylara toplam 100 (yüz) adet çoktan seçmeli 5 (beş) seçenekli soru sorulacaktır. Sınavda çıkacak sorulara ilişkin konu başlıkları ve soru dağılımları aşağıda yer almaktadır;

A. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun (%15)

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ( kısım 8 ve 9 hariç )

2. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun

B. Bakanlık Teşkilatı, Görevleri ve Mevzuatı (%30)

1. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu

2. 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde MEB'e ilişkin hükümler

3. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu

4. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu

5. 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

6. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

7. Görevin gerektirdiği diğer mevzuat

a) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği

b) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği

c) Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği

ç) Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği

d) Millî Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi

e) Aday Öğretmen Yetiştirme Süreci

C. Öğretmenlik Uygulamaları (%50)

1. Eğitim öğretimin planlanması

2. Öğrenme ortamları

3. Sınıf yönetimi

4. Öğretim yöntem ve teknikleri

5. Ölçme ve değerlendirme



Ç. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (%5)