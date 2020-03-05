ADD’den Bakan Soylu’nun sözlerine yanıt!

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) yurt genelinde çok sayıda vatandaşın katılımıyla “Şehitlerimize saygı buluşması” gerçekleştirdi. ADD Genel Başkanı Hüseyin Emre Altınışık, buluşma sonrası açıklamalarda bulunarak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun televizyon kanalında, derneği hedef alan sözlerine yanıt verdi.

“ŞEHİTLERİMİZE SAYGI TALEBİMİZ, VİCDANİ, İNSANI VE MİLLİDİR”

“Tüm baskılara ve engellemelere rağmen, örgütümüzün göstermiş olduğu duyarlılık ve hassasiyet gurur vericidir. Ancak, uyguladıkları yanlış politikalarla, hepimizi derinden üzen olayların yaşanmasına neden olan siyasiler; ADD'nin ne yapmaya çalıştığını ısrarla anlamak istememektedirler” diyen ADD Genel Başkanı Altınışık, 4 Mart Çarşamba CNN Türk'te yayımlanan Tarafısz Bölge programına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarına dikkat çekti.

Soylu'nun, ‘Atatürkçü Düşünce Derneği yarın açıklama yapacakmış. Tamamen Türk Silahlı Kuvvetleri'ni demoralize etmeye çalışan bir açıklama' ifadelerine yanıt veren Altınışık, şöyle konuştu:

“Programda yer alan, tarafsız (!) olduklarından asla şüphe etmediğimiz, gazeteciler de bu beyanı desteklemişlerdir. Sayın Bakan yanılmaktadır: Eylemimiz; Türk Silahlı Kuvvetlerini demoralize etmek için değildir. Şehitlerimize ‘tane' gözüyle bakanlara karşı ulusal bir duruştur. Eylemimiz; ‘Atatürk'ün Dış Politika' anlayışına geri dönüş talebimizdir. Haklıdır, doğrudur ve milli çıkarlarımızın gereğidir. Atatürkçü Düşünce Derneği, 1980 sonrası şehitler vermiş tek Demokratik Kitle Örgütüdür. Şehitlerimize saygı talebimiz, ulusal yas istememiz; vicdani, insani ve millidir.”