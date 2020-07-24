ADD’nin Lozan Antlaşması kutlamaları yasaklandı

Atatürkçü Düşünce Dernekleri Genel Başkanı Hüseyin Emre Altınışık yaşananları ve düşüncelerini SÖZCÜ’ye anlattı.

Altınışık, şöyle konuştu:

“ETKİNLİKLERİMİZE SAATLER KALA YASAKLAMA GELDİ”

* Biz 15 gün önce İçişleri Bakanlığı’na, Anıtkabir Komutanlığı’na ve ilçe şubelerimiz ile valilikler ve kaymakamlıklara bilgi verdik.

* Dedik ki, “Lozan Antlaşması, Türkiye Cumhuriyeti’nin tapusudur. Her yıl olduğu gibi bu yıl da kutlama programı gerçekleştireceğiz. ADD öncülüğünde, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, TESUD, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, Türk Hukuk Kurumu, İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği, İstanbul ve Ankara Baroları, mimarlar odası ve eczacılar odası ile Anıtkabir’de olacağız, tüm kentlerde Atatürk anıtları önünde çelenk sunacağız” dedik

* İlk başta olumsuz yanıt verilmemişti. Ancak dün akşam, saatler kala, valiliklere talimat verildi ve ilgili makamlara yazı yazılarak kutlama etkinliklerinin yasaklandığı bildirildi.

ANITKABİR KOMUTANLIĞI’NDAN “MARJİNAL” NİTELEMESİ

* Anıtkabir Komutanlığı yetkilileri, yasaklama gerekçesi olarak bana “Marjinal gruplar aranıza girebilir” dedi. Bizim aramıza asla marjinal şahıslar sızamaz.

* Bu ne demek? Anıtkabir’e girmek de mi yasaklanacak? Bazı valilikler, “Devletin ve milletin güvenliğini tehdit eden unsurlar” olarak niteleme gayreti içine girdi. Yani ne diyeceklerini bilememişler.

“AYASOFYA ETKİNLİĞİ İÇİN BUGÜNÜN SEÇİLMESİ MANİDARDIR”

* Bazı yetkililer yasaklama gerekçesi olarak corona pandemisini öne sürdü.

* Kitlesel başka etkinliklerin yapıldığı bir dönemde bize “Hayır” denilmesi uygulanan çifte standartın göstergesidir.

* İbadethaneye VIP davet protokolü uygulanıyor. Tıpkı Suudi Arabistan camilerinde olduğu gibi.

* Ayasofya’nın ibadete değil, siyasete açıldığını, bunun bir şova dönüştürüldüğünü görüyoruz. Bunun üzerinden Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlığı yapılıyor.

* “Ayasofya’nın müze yapılmasının tek parti döneminin ihaneti olduğu” söylendi. 1934’te Atatürk vardı. Ayasofya’daki şov için tam da 24 Temmuz tarihinin seçilmesi manidardır.

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİKATLAR CUMHURİYETİ OLAMAZ”

* Geçen yıllarda benzer uygulama FETÖ marifetiyle yapılmış, milli bayramlarımızı kutlamamız yasaklanmıştı.

* Devletimizin ve demokrasimizin temel niteliği laikliktir, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, meczuplar, tarikatlar cumhuriyeti olmayacaktır.

* Şimdiki uygulamalarda bunu görüyoruz. Nitekim önceki gün Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı da binlerce FETÖ geldiğini söyledi, tarikatların yarattığı tehlikeye işaret etti.

“OSMANLI’YA DÖNÜŞ HEDEFLENİYOR”

* Diplomasi masasında mücadele ettiğimiz emperyalist devletler Lozan Antlaşması’na laf etmiyor, kendi içimizden laf ediliyor.

* Lozan Antlaşması ortadan kalktığı zaman bütünüyle eskiye dönüş var. Bu ne demek?

* Lozan Antlaşması yürürlükten kalkarsa Türkiye Cumhuriyeti’nin dayanağı ortadan kalkıyor, Türkiye’nin eski Osmanlı yönetimi anlayışına, hilafet ve saltanata dönüşü söz konusu oluyor.

* Türkiye rotasından saptırılıyor. Bu çok açık.

“SAAT 12.00’DE MEYDANLARDA OLACAĞIZ”

* Herkesin şapkasını önüne koyup düşünmesi gereken bir süreci yaşadığımızı vurgulamak istiyorum. Atatürk demek, Lozan demek neredeyse yasaklandı ve suç sayılmaya başlandı.

* Bunun kabul edilebilmesi mümkün değil. Ne pahasına olursa olsun. Biz, anayasal ve demokratik haklarımızı kullanarak Anıtkabir’e gideceğiz.

* Ttüm kentlerde Atatürk anıtları önüne gideceğiz ve saat 12.00’de çelenk sunarak basın açıklamamızı yapacağız.

* Ayrıca, hukukçularımız, içler acısı evrakları inceliyor, etkinliklerimizi yasaklayarak suç işleyenler hakkında hukuk mücadelesi başlatacağız.

“LOZAN YÜRÜRLÜKTE OLAN TEK ANLAŞMADIR”

Atatürkçü Düşünce Dernekleri Genel Yönetim Üyesi ve İzmir Şubeleri Sorumlusu Ahmet Tutan da şöyle konuştu:

* Lozan Antlaşması dünyada değişmeyen ve uygulamada kalan tek anlaşmadır. 24 Temmuz’daki bu destansı zaferimizi kutlamamızın engellenmeye çalışılması çok hazindir. Fakat biz haklıyız ve engel tanımıyoruz.

* Bugün saat 12:00’de tüm yurtta olduğu gibi bizler de ilimizin tüm ilçelerinde meydanlara çıkarak Atatürk anıtları önüne ve İzmir Konak’taki Lozan Meydanı'na giderek basın açıklamamızı yapacağız.