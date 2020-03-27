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Adeta suç makinesi! 36 ayrı yakalama kararı, 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor

İstanbul'da polisin düzenlediği operasyonda hakkında 36 ayrı yakalama kararı ve  40 yıl kesinleşmiş  hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Ceylan K.  polis tarafından yakalandı. Şüphelinin birlikte yakalandığı erkek arkadaşı Özgür K.'nın da cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı. 29 yaşındaki Ceylan K.'nın bugüne kadar işlediği suçlar arasında hırsızlık, hükümlünün kaçmasına yardım, çocuk kaçırma, sahtecilik ile  yaklaşık 100 polise geliş kaydı olduğu ortaya çıktı.

11:36 -
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Adeta suç makinesi! 36 ayrı yakalama kararı, 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor

Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından bir aydır sürdürülen çalışmalar sonucu  Ceylan K.’nın izi  Sancaktepe ilçesinde bulundu.

Polis geçtiğimiz günlerde Ceylan K.’nın bulunduğu tespit edilen eve baskın yaptı. Baskında Ceylan K. ile aynı evde bulunan erkek arkadaşı Özgür K.’yı gözaltına aldı.

ADETA SUÇ MAKİNESİ 

Aranan Şahıslar Büro Amirliğine getirilen  Ceylan K.’nın hırsızlık, hükümlü veya tutuklunun kaçması, Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması, resmi belgede sahtecilik, yalan beyan, başkalarına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanmak suçlarından hakkında çıkarılan 36 ayrı yakalama kararı ile arandığı tespit edildi.

Şüpheli  hakkında bu suçlardan toplam 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası verildiği öğrenildi. Kadın şüphelinin daha önceden 100 kez polise geliş kaydı olduğu belirtildi.

Şüpheliyle birlikte yakalanan erkek arkadaşı Özgür K.’nın da cezaevi firarisi olduğu ve polis tarafından arandığı ortaya çıktı.

Poliste işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede  tutuklandı.

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