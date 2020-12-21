Firari olarak aranan FETÖ’nün Hava Kuvvetleri imamı Adil Öksüz’ün kayınvalidesi Hatice Yıldırım; ‘silahlı terör örgütü üyeliğinden' 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılırken; ‘anayasayı ihlal' suçundan beraat etti, Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nce hazırlanan 21 sayfalık gerekçeli karara göre Adil Öksüz'ün kaçmasında kayınvalidesi büyük rol oynamış.

17/25 Aralık SONRASI 21 ADET BANK ASYA HESABI

Hatice Yıldırım’ın 17/25 Aralık süreci sonrası Bank Asya’da 21 adet hesap açtırdığı, yüklü miktarlarda paralar yatırdığı tespit edildi:

– 15 Eylül 2014 tarihinde hesaba para yatırma: 43 bin 975 bin dolar

– 30 Ocak 2014 tarihinde katılım hesabı açma adı altında para yatırma: 94 bin TL

– 2014 yılı Ocak ayı toplam bakiye: 97 bin 241 TL

– 2014 yılı Eylül ayı toplam bakiye: 132 bin 67 TL

ADİL ÖKSÜZ’Ü EN SON GÖRENLER ONLAR OLDU

Sanığın gelini Melike Yıldırım ise soruşturma sırasındaki ifadesinde şunları anlattı: Adil Öksüz'ün Ankara'da serbest bırakıldıktan sonra İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldi. Eşim Ali Sami Yıldırım, hava alanından Adil Öksüz'ü alarak eve getirdi. 18 Temmuz 2016 tarihi itibariyle beraber kahvaltı yaptık. Saat 01.00 sıralarında Akyazı'ya gittik. 03.00 sıralarında kayınvalidemin evine gittik. Kayınvalidem ayaktaydı. Adil Öksüz başından geçenleri anlattı. Saban namazını Adil öksüz kıldırdı. 19 Temmuz 2016 günü sabah saat 10.00 sıralarında kahvaltıya indik. Adil Öksüz dinlenmek için odasına çıktı. Saat 11.00 sıralarında kayınvalideme “Ben gidiyorum” dedi. O da “Güle güle” diye yanıt verdi. Bu şekilde evden ayrıldı, bir daha eve dönmedi. Telefonuna da ulaşılmadı.

NEREDEYSE TÜM AİLE BYLOCK KULLANIYOR

Hatice Yıldırım hakkında verilen hapis cezasının gerekçeli kararında, “…tüm aile fertlerinin örgütün gizli haberleşme programı olan Bylock programını da kullandığı göz önüne alındığında, sanığın örgüt mensuplarından bir haber olmadığı, aksine örgüt hiyerarşisinde yer aldığı ve bu şekilde darbeden sonra serbest bırakılan darbenin bir numaralı planlayıcısı ce örgütün TSK imamı Namık kod adlı Adil Öksüz'ü evinde saklayarak kaçmasına yardım ettiği, bu eylemin ancak örgüt üyelerince işlenebilecek bir fiil olduğu anlaşılmıştır” ifadeleri yer aldı. (DHA)