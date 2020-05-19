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Adil Öksüz’ün kayınpederi coronadan öldü

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin kilit ismi firari Adil Öksüz'ün kayınpederi Cevat Yıldırım, tedavi gördüğü Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde öldü. Yıldırım'ın corona virüsü testi pozitif çıkmıştı.

Erhan KAYTANBAY
10:04 -
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Adil Öksüz’ün kayınpederi coronadan öldü

2 hafta önce evinde rahatsızlanarak yakınları tarafından Sakarya Akyazı İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılan doktor Cevat Yıldırım’a Covid-19 testi yapıldı.

Testlerin pozitif çıkmasının ardından hastanede tedavi altına alınan Cevat Yıldırım daha sonra Adapazarı’na Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan Yıldırım, yapılan tedavilere cevap vermedi ve bu gece hayatını kaybetti.

FETÖ ÜYESİ OLMAKTAN YARGILANIYORDU

Cevat Yıldırım, ”FETÖ üyesi olmak” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Dava hâlâ istinaf mahkemesinde bulunuyor.

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Son güncelleme: 10:07 19.05.2020
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