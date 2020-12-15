Adil Öksüz’ün kuzenine, ‘FETÖ üyeliği’nden 6 yıl 3 ay hapis

Ali Emre Öksüz, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖye yönelik soruşturması kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

Savcılık sorgusunda ByLock’u, Berat Koşucu adlı arkadaşının yurt dışına gideceği sırada haberleşmek amacıyla telefonuna yüklediğini ileri süren Öksüz, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini söyledi.

Serbest bırakılan Öksüz hakkında ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan dava açıldı. Ankara 21’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık Öksüz ile avukatı katıldı. Savcı, önceki celsede verdiği mütalaasını tekrarlayarak Öksüzün 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

BERTAAT TALEP ETTİ

Savunmasını yapan Öksüz, ‘ByLock’u telefonuna arkadaşı ile haberleşmek için yüklediğini, bunun dışında örgütle bağlantılı olduğunu ispatlayan bir delilin bulunmadığını ileri sürdü.

Avukatı da Öksüzün, FETÖ ile hiçbir organik bağının bulunmadığını belirterek, mahkemeden beraat talebinde bulundu. Avukat, mahkemenin ceza vermesi durumunda ise müvekkilinin ‘ByLock’ konusundaki samimi ikrarları nedeniyle etkin pişmanlık hükümlerini uygulamasını talep etti.

6 YIL 3 AY HAPİS

Mahkeme heyeti, sanık Öksüze, ‘silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, sanığın kullandığını ikrar ettiği programın terör örgütünün kullandığı haberleşme programı olması nedeniyle etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmadığını belirterek, sanık hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı ile adli kontrol hükmünün ise devam edeceğini bildirdi. (DHA)