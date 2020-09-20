Adım adım takip etti, ekipler harekete geçti… ‘Güven’le sona erdi

İstanbul’da 28 yaşındaki Sezer T. dün saat 18.00 sıralarında metroda seyahat eden Ö.K. (23) isimli genç kadının yanına oturdu. Taksim'de metrodan inen Ö.K. İstiklal Caddesi'nde yürüdüğü esnada yanına oturan Sezer T.'nin kendisini takip ettiğini fark etti. Kadının tedirgin tavırlarından şüphelenen Güven Timleri genç kadını ve Sezer T.'yi takibe aldı.

GÖZALTINA ALINDI

Genç kadın bir mağazaya girerek kendisini takip eden Sezer T.'den kurtulmaya çalıştı. Ö.K. mağazadan çıktıktan sonra yanına yaklaşan Sezer T. sözlü tacizde bulundu. Bunun üzerine polis ekipleri olaya müdahale ederek Sezer T.'yi gözaltına aldı.

Ö.K.'nin şikayetçi olduğu Sezer T. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Öte yandan, cadde boyu süren adım adım takip kameralara yansıdı. (İHA)