Adım atacak yer kalmadı… Avcılar’daki semt pazarında akılalmaz yoğunluk

İstanbul’un Avcılar İlçesi’ne bağlı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’ndeki semt pazarında öğle saatlerinden itibaren yoğun kalabalık oluştu. Çarşamba gününe kadar sürecek kısıtlama öncesi çok sayıda kişi pazara akın etti. Bazı kişilerin maskesiz alışverişe çıktığı, bazı kişilerin ise maskelerini doğru takmadığı görülürken belediye ekiplerinin yaptığı uyarılar yetersiz kaldı. Tüm uyarılara rağmen sosyal mesafe kuralının uygulanamadığı pazarda yasak olduğu halde bazı kişilerin yine ürünleri elleriyle seçtiği görüldü.

PAZARCI DA İSYAN ETTİ

Meyve satan pazarcılardan biri, 35 yıldan bu yana burada bulunduklarını belirterek şunları söyledi:

* Bugün pazar kalabalık. İnsanların hepsi burada. İnsanlar 4 günlük kısıtlama süresini evlerinde geçirecekleri için alışverişe gelmişler. Bu biraz yoğunluk teşkil etti.

* Her şeyi devletten beklememek lazım. Sosyal mesafeyi insanların koruması lazım. Herkese bir zabıta, polis koymanın imkanı yok.

* Havalar sıcak olduğu ve oruç olduğu için maskelerini takamayanlar da var. Herkesin maske ve sosyal mesafe kuralına uyması gerekiyor. (DHA)