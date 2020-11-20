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Adıyaman’da 181 adres karantinaya alındı

Adıyaman İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında corona virüsü (COVID-19) tedbirleri kapsamında 181 adresin karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Güncellenme: 17:09, 20/11/2020
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Adıyaman’da 181 adres karantinaya alındı

Valilikten yapılan açıklamada “Adıyaman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 20.11.2020 tarihinde saat 10.00'da 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23, 27 ve 72. maddelerine göre, Valimiz Sayın Mahmut Çuhadar başkanlığında toplanarak gündemdeki konuları görüşüp aşağıdaki kararları almıştır. Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda; salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve salgının/bulaşın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir” denildi.

Toplantıda salgın nedeniyle kentteki 181 adresin karantina altına alınmasına karar verildi. İHA

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