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Adıyaman’da 64 adres karantinaya alındı!

Adıyaman'da corona virüsü (Covid-19) tedbirleri kapsamında 64 adreste 68 kişi karantina altına alındı

19:53 -
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Adıyaman’da 64 adres karantinaya alındı!

Adıyaman merkezde bir günde 64 adres karantina altına alındı. Corona virüsü testi sonucu pozitif çıkan 68 kişiden dolayı 64 adres, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karantina altına alındı.

Alitaşı, Altınşehir, Bahçecik, Bahçelievler, Cumhuriyet, Eskisaray, Fatih, İmamağa, Karapınar, Malazgirt, Mimar Sinan, Musalla, Siteler, Turgut Reis, Sıratut, Kayalık, Yenimahalle, Yunus Emre, Sümerevler ve Yeşilyurt Mahalleleriyle Alibey Köyü ve Yenigüven Köyünde bulunan 64 adreste 68 kişi karantina altına alındı. İHA

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