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Adıyaman’da çıkan yangında iki küçük kardeş ağır yaralandı

Adıyaman'da bir evde meydana gelen yangında alevler arasında kalan iki kardeş ağır yaralandı.

11:55 -
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Adıyaman’da çıkan yangında iki küçük kardeş ağır yaralandı

Bahçecik Mahallesi’ndeki Mustafa Aldak'a ait tek katlı evde, sabah saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fatma Yaren ve kardeşi Ahmet Aldak, oturma odasında, alevlerin arasında kalırken, anneleri de panikle yardım istemek için dışarı koştu.

FOTO: İHA

İtfaiyeye haber verilirken, komşular da eve girerek, çocukları kurtardı. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alıp, söndürdü.

Dumandan etkilenen iki kardeş, sağlık görevlilerince ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)

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