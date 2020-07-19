Adli tatil ne zaman başlıyor? Adli tatil ne zaman bitecek?

Yargı çalışanlarının toplu izne çıktığı adli tatil tarih yaklaştı. Belirli davaların görülmeye devam edilip, bazı davaların tatil bitimine kadar askıda kalacağı adli tatil bu yıl da 20 Temmuz'da başlayacak. Vatandaşlar adli tatil ayrıntılarını merak ediyor.

ADLİ TATİL NE ZAMAN?

Adli tatil, Hakim, savcı ve adliye çalışanlarının toplu olarak izne çıktığı tatil dönemine denir. Adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlar, 31 Ağustos'ta sona erer. Yeni adli yıl bir Eylülde başlar.

ADLİ TATİLDE GÖRÜLECEK DAVALAR

Adli tatil boyunca adliyelerde görev yapacak nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara bakacak. Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara verilecek.

Yüksek yargı organları Danıştay ile Yargıtayda nöbetçi heyetler görev yapacak.

Danıştayda görev yapacak nöbetçi heyet, esastan karar veremeyecek ve yalnızca “yürütmenin durdurulması” taleplerini karara bağlayacak.