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Adli tatil ne zaman bitiyor? Davalar görülmeye ne zaman başlayacak?

Mahkemeleri de kapsayan, hakim, savcı ve adliye çalışanları corona virüs salgını nedeniyle adli tatil yapıyor. Mahkemede işlemleri olan vatandaşlar ve adli tatilden dönüş için bekleyen çalışanlar adli tatil ne zaman bitiyor merak ediyor.

09:55 -
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Adli tatil ne zaman bitiyor? Davalar görülmeye ne zaman başlayacak?

Yargı çalışanlarının corona virüs salgını nedeniyle toplu izne çıktığı adil tatil, 30 Nisan tarihinde sona erecekti ancak süre uzatıldı. Adli tatil bitiş tarihi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki adli tatil ne zaman bitecek?

DAVALAR NE ZAMAN GÖRÜLMEYE BAŞLAYACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan şunları söyledi;

“Adliyelerdeki dava, icra, şikayet, itiraz, bildirim süreleriyle ilgili ertelemenin 30 Nisan'da dolan tarihini 15 Haziran'a kadar uzatıyoruz”

Tutuklu ve acil işler, dava zaman aşımı yakın olan işler ile ivedi sayılacak diğer iş ve işlemler haricindeki duruşma, müzakere ve keşifler 30 Nisan 2020 tarihine kadar ertelenmişti.

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