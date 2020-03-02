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Adli Tıp’tan ‘ceza ehliyeti var’ raporu!

İstanbul Beşiktaş'ta başörtülü kadına saldırdığı ve darp ettiği iddiasıyla yargılanan Berrak K., ile ilgili Adli Tıp Kurumu, "ceza ehliyetinin tam olduğu" yönünde rapor hazırladı. Daha önce mahkemeye rapor gönderen Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, 'bipolar ve şizoafektif bozukluk rahatsızlığı' olan Berrak K.'nın ceza ehliyetinin olmadığını belirtmişti.

Can ÖZÇELİK
18:07 -
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Adli Tıp’tan ‘ceza ehliyeti var’ raporu!

Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan 7 Şubat 2020 tarihli raporda, Berrak K’nın “ceza sorumluluğunu etkileyecek veya ortadan kaldıracak mahiyet ve derecede herhangi bir akıl hastalığı veya akıl zayıflığı tespit edilemediği” ifade edildi. Raporda, “Suç tarihinde, suçunu takip eden günlerde de herhangi bir akli arıza içinde olduğunu gösterecek tıbbi bulgu ve belgeye rastlanmadığı, ceza sorumluluğunun tam olduğu” belirtildi.

BAKIRKÖY RUH VE SİNİR, ‘CEZA EHLİYETİ YOK’ DEMİŞTİ

Sanık Berrak K., hakkında daha önce Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nden rapor gönderilmiş, sanığın değişik zamanlarda 5 kez hastanede yatarak tedavi gördüğü vurgulanmıştı. Oy birliği ile verilen raporda, sanığın bipolar bozukluk ve şizoafektif bozukluk olduğu buna bağlı olarak da ceza ehliyetinin olmadığı ifade edilmişti.

2,5 AY TUTUKLU KALMIŞTI

Beşiktaş’ta 12 Kasım’da başörtülü öğretmen Şüheda Nur Eriş’e saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklanan ve 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Berrak K., 31 Ocak’ta yapılan duruşmada tahliye olmuştu.

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