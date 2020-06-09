Adliyede ‘cinsiyetçi afiş’ tartışması

Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda vatandaşları corona virüsü pandemisine karşı uyarmak amacıyla pek çok yere yazılar ve resimler asıldı.

Bankların olduğu yerlere sosyal mesafe uyarısı için asılan resimler ise tepkilere neden oldu. Asılan resimde sosyal mesafe kuralına göre oturan 2 erkek ve 1 kadın görünüyor.

ERKEKLER RAHAT KADINLAR ÜRKEK

Resimdeki erkekler bacaklarını yayarak oturmuş halde resmedilirken, kadının ise bacakları toplu ve ürkek bir şekilde resmedilmesi dikkat çekti.

Asılan resimler başta kadın avukatlar olmak üzere pek çok kişi tarafından sosyal medyada paylaşılarak “cisniyetçi afiş” yorumunda bulunuldu.