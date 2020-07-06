Adliyede corona alarmı! Mübaşirin testi pozitif çıkınca…

Tokat’ın Almus ilçesinde bulunan kaymakamlık binasının birinci katında hizmet veren adliye binasında çalışan bir mübaşirin corona virüsü testi pozitif çıktı. Filyasyon uygulamasının gerçekleştiği binada üçü birinci derecen ikisi ise ikinci dereceden temaslı olduğu tespit edilen beş adliye personeli karantinaya alındı.

Aralarında bir de hakimin bulunduğu öğrenilen beş personelin 14 gün boyunca evlerinde karantina altında tutulacakları öğrenilirken, corona virüsü testi pozitif çıkan mübaşirin tedavi altına alındığı öğrenildi. Adliye binası içerisindeki dezenfektasyon işlemlerinin tamamlanmasının ardından yeniden hizmete açılırken, binadaki güvenlik ve sağlık tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı. (İHA)