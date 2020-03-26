‘Adliyede corona’ iddiasına soruşturma

Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Arslan, bazı sosyal medya hesaplarında, Bodrum Adliyesinde görevli bir kişide corona virüsü bulunduğuna ilişkin paylaşımlar yapıldığını belirterek, şu açıklamada bulundu:

“Adliyemiz düzenli olarak dezenfekte edilmekte olup, dezenfekte sürelerinde faaliyetine geçici olarak ara verilmektedir. Ayrıca Covid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla her türlü tedbir alınmış olup, virüsün dinamik yapısı nedeniyle bu tedbirlere her gün bir yenisi eklenmektedir. Adliyede görevli bir kişide corona virüsü bulunduğuna ilişkin paylaşımlar gerçek dışıdır. Kamuoyunu yanlış bilgilendirilen paylaşımlarla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır.”