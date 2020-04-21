Adliyeler açık mı? Mahkemeler ne zaman başlayacak?

Corona virüsü sebebiyle tedbirlerin sıklaştırıldığı yerlerden biri de adliyeler oldu. Gerek görülen mahkemeler gerekse başka işler için her gün yüzbinlerce insanın uğradı adliye salonları, bakan Gül'ün açıklamasıyla 30 Nisan'a kadar kapanmıştı. Peki adliye salonları ne zaman açılacak? Mahkemeler nasıl yapılacak? Bütün bilgiler haberimizde…

ADLİYELER AÇIK MI?

Corona virüsü tedbirleri kapsamıyla Türkiye'de hiçbir adliye açık değil. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 30 Nisan'a kadar adliyelerin kapalı olacağını açıklamıştı. Ancak Sağlık Bakanlığı tarafından günlük olarak açıklanan verilere göre uzmanlar bu tarihin gerçekçi bir tarih olmayacağını söylüyor. Konunun uzmanları, adliyelerin tekrardan açılması için Ramazan Bayramı sonrasını işaret ediyor.

MAHKEMELER NASIL YAPILACAK?

Adliye salonlarının kapalı olması sebebiyle, mahkemeler de görülemiyor, karara bağlanamıyor. Bakan Gül, görüntülü olarak mahkemelerin yapılması için çalışmaların başladığını söylemişti. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre tutukluluk değerlendirmesinin zorunlu olduğu durumlarda, tutuklular SEGBİS üzerinden duruşmaya katılacak.

KİMLER İDARİ İZİNLİ OLACAK?

Alınan karara göre, idari izinli sayılacak çalışanlar şunlar:

– Yasal süt izni kullananlar

– Eşi kamu veya özel sağlık kuruluşlarının teşhis ve tedavi birimlerinde çalışan hakim ve Cumhuriyet savcıları

– Kanser hastaları

– Yönetici pozisyonundakiler hariç 60 yaş ve üzerindekiler

– Hamileler

– Obezite ve diyabet, kalp damar hastaları

– Engelli çalışanlar

– Kronik solunum yolu hastaları

– Sağlık Bakanlığının belirlediği bağışıklık sorunu olanlar

– Kronik hastalar

– Organ nakli olanlar