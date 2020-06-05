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Adliyelerde açılış önlemleri: Hakimler de maske takacak

Corona virüsü önlemleri kapsamında kapatılan adliyeler 15 Haziran'da açılacak. Avrupa'nın en büyük adliyesi olan ve günde binlerce kişinin giriş çıkış yaptığı İstanbul Adalet Sarayı'nda alınan önlemler kapsamında hakim ve savcıların duruşmaya çıkarken maske takması zorunlu tutuldu. Ayrıca duruşmalara 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde izleyici alınacak.

Damla GÜLER
13:23 -
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Adliyelerde açılış önlemleri: Hakimler de maske takacak

Corona virüsü pandemisi için alınan tedbirler kapsamında kapatılan adliyeler 15 Haziran’da açılmaya hazırlanıyor. Hergün binlerce kişinin giriş çıkış yaptığı Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda da virüs bulaşını engellemek için bir dizi önlem alındı.

ADLİYE ÖNÜNDE MASKE SATIŞI

Alınan önlemlerden ilki adliye dışına koyulan maske satış standı oldu. Maske olmadan adliye girişine izin verilmeyen vatandaşlar buradan maskelerini alabilecek.

Öte yandan nasıl yapılacağı merak konusu olan duruşmalar ile ilgili de İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Fahri Mutlu Tosun basını bilgilendirdi.

Foto: Sözcü / Her duruşma sonrası mahkeme salonu görevliler tarafından dezenfekte edilecek.

HAKİMLERE DE MASKE ZORUNLULUĞU

Duruşma salonu içindeki düzende hakimin insiyatif kullanabileceğini söyleyen Başsavcıvekili Tosun, 4 metrekareye bir kişi olacak şekilde izleyici alınacağını söyledi.

Duruşma yapıldığı sırada da hakim, savcı, mübaşir, katip, sanık ve müştekilerin de maske takması zorunlu olacak. Ayrıca biten her duruşmadan sonra salon görevliler tarafından dezenfekte edilecek.

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