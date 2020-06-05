Adliyelerde açılış önlemleri: Hakimler de maske takacak

Corona virüsü pandemisi için alınan tedbirler kapsamında kapatılan adliyeler 15 Haziran’da açılmaya hazırlanıyor. Hergün binlerce kişinin giriş çıkış yaptığı Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda da virüs bulaşını engellemek için bir dizi önlem alındı.

ADLİYE ÖNÜNDE MASKE SATIŞI

Alınan önlemlerden ilki adliye dışına koyulan maske satış standı oldu. Maske olmadan adliye girişine izin verilmeyen vatandaşlar buradan maskelerini alabilecek.

Öte yandan nasıl yapılacağı merak konusu olan duruşmalar ile ilgili de İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Fahri Mutlu Tosun basını bilgilendirdi.

HAKİMLERE DE MASKE ZORUNLULUĞU

Duruşma salonu içindeki düzende hakimin insiyatif kullanabileceğini söyleyen Başsavcıvekili Tosun, 4 metrekareye bir kişi olacak şekilde izleyici alınacağını söyledi.

Duruşma yapıldığı sırada da hakim, savcı, mübaşir, katip, sanık ve müştekilerin de maske takması zorunlu olacak. Ayrıca biten her duruşmadan sonra salon görevliler tarafından dezenfekte edilecek.