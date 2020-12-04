Adliyelerde HES kodu kuyruğu

Adalet Bakanlığı tarafından adliyelere HES kodu ile giriş yapılması kararından sonra ilk günde İstanbul Adalet Sarayı önünde uzun kuyruklar oluştu.

Corona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında Adalet Bakanlığınca başsavcılıklara gönderilen yazı ile adliyelere ve istinaf mahkemelerine girişlerin HES kodu ile sağlanacağı vurgulanmıştı.

Karar doğrultusunda İstanbul Adalet Sarayı'nda HES kodu uygulaması başlamıştı.

Uygulama nedeniyle sabah adliye önünde uzun kuyruklar oluştu.

Adliyenin giriş kapılarında görevli personeller, vatandaşların, avukatların ve adliye personellerinin HES kodlarını kontrol etti.

Uzun kuyrukların oluşması nedeniyle zaman zaman sosyal mesafeye uyulmayan adliye girişlerinde, görevliler sık sık sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu.